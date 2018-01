Islam, FN, immigration... Laurent Wauquiez droit dans ses bottes dans "L'Émission politique"

"L'Émission politique" est la première grande émission de télévision pour Laurent Wauquiez depuis son accession à la tête de LR. Le "jeune président" a martelé ses thèmes de prédilection sur France 2, avant le Conseil national du parti samedi, déjà marqué par la fronde de ses deux concurrents malheureux de l'élection interne. Le président d'Auvergne-Rhône-Alpes a ferraillé pendant plus de deux heures sur France 2 mais a souvent été mis à mal pendant l'émission, sur plusieurs sujets : l'immigration, l'islam, le Front national...





Parmi les moments forts : Houria Abdelouahed, psychanalyste et maître de conférence à l’université Paris VII, a réagi à une "sourate" que Laurent Wauquiez répète en boucle sur les plateaux télévisés ("dans le Coran, est écrit que quand on est musulman et qu'on exerce sa religion sur une terre non-musulmane, il faut adapter sa pratique religieuse") et qu'elle assure erronée.