"Islamo-gauchisme" : Frédérique Vidal maintient son enquête à l'université

Dans le monde académique, les propos de la très discrète Frédérique Vidal ont suscité de vives réactions. À tel point que 600 universitaires (enseignants, chercheurs...) ont réclamé samedi, dans une tribune publiée par le journal Le Monde, sa démission en lui reprochant de "faire planer la menace d'une répression intellectuelle". À cela Frédérique Vidal a répondu que "ce n'était pas son intention" de froisser les universitaires et que chacun "doit pouvoir s'exprimer'.

Frédérique Vidal récuse avoir voulu mettre en place une "police de la pensée". La ministre y voit un "procès d'intention" et assure au contraire vouloir "déconstruire l'idée qu'il y aurait une pensée unique sur certains sujets et (...) protéger le pluralisme des idées à l'université". Dans les colonnes du JDD, elle réclame "une approche rationnelle et scientifique du sujet." Selon la ministre de l'Enseignement supérieur, il serait nécessaire de "quantifier les choses, sortir du ressenti et du présupposé."