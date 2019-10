Islamophobie : le coup de gueule d’Abdallah Zekri, délégué général du CFCM

"On en est arrivé là parce qu’on essaye d’évacuer les vrais problèmes de la France, le chômage, les femmes assassinées par leur mari, les suicides des policiers… On veut évacuer tout ça et on ne parle que d’islam. Et on mélange islam, immigration, islamisme, terrorisme… On fait peur aux Français. Et après on nous dit que 60% d’entre eux ont peur de l’islam, mais c’est normal, on leur parle toujours de terrorisme !"

"Nous sommes des victimes du terrorisme", souligne-t-il encore, rappelant que de nombreuses personnes de confession musulmane ont elles aussi péri dans les attentats ayant ensanglanté la France ces dernières années. Et Abdallah Zekri de conclure : "Je demande à certains hommes politiques qui ont fait leur commerce sur l’islam et les musulmans de fermer leur gueule."