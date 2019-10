Ismaïl Hakki Musa : "Il est possible que nos présidents échangent ces jours-ci"

INTERVIEW - Le président français s'est engagé à accentuer les efforts pour stopper l'offensive turque en Syrie. L'ambassadeur de Turquie en France, Ismaïl Hakki Musa, était notre invité pour évoquer ce sujet.

Emmanuel Macron a affirmé que le pays allait accentuer ses efforts pour obtenir la cessation immédiate de l'offensive turque en Syrie. Selon l'ambassadeur de Turquie en France, Ismaïl Hakki Musa, Ankara veut "la sécurité de ses frontières" et "faciliter le retour des migrants syriens dans leur pays". Où en sont les négociations ? Un accord entre les deux présidents est-il possible ?



Ce lundi 14 octobre 2019, dans la chronique "L'invité", Ismaïl Hakki Musa est revenu sur l'éventuel accord entre les présidents français et turque dans le cadre de l'offensive en Syrie. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 14/10/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.