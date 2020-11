Isolement des cas positifs : Emmanuel Macron envisage des mesures "plus contraignantes"

"Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante", a annoncé le chef de l'État. "Un vrai débat démocratique doit se tenir. Si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus."

"On travaille sur ce sujet : comment renforcer la communication autour de l’isolement", avait indiqué jeudi dernier l'entourage du Premier ministre à LCI. "On se rend bien compte que les gens se font tester et ont les tests en tête, mais moins l’isolement. On s’interroge : comment recalibrer les choses ? On étudie tout ce qui se passe à l’étranger." L'hypothèse de l'isolement forcé avait déjà été évoqué par le ministre de la Santé Olivier Véran, le 4 novembre, devant la commission d'enquête parlementaire. "Le débat pourrait avoir lieu, il toucherait au cœur des libertés fondamentales", avait toutefois prévenu ce dernier, alors que des députés ont proposé d'adopter un dispositif plus sévère, assorti notamment de lourdes amendes. Sur le plan du droit, l'isolement coercitif constitue un casse-tête au regard des libertés fondamentales, et nécessiterait probablement de solides garanties pour être constitutionnel.