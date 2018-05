Italie : le programme populiste du futur gouvernement inquiète l'Europe

L'Italie est connue pour son instabilité politique chronique, soixante-deux gouvernements s'y sont succédé depuis 1946. Mais la coalition qui s'apprête à prendre le pouvoir ressemble un peu à ce qui pourrait être en France l'alliance entre le Front national et la France insoumise. Sur l'immigration comme l'économie, Rome risque de s'affranchir des règles européennes sans que personne ne sache pour l'heure les conséquences induites. Les partenaires européens s'inquiètent de cette fuite en avant.



