IVG, bien-être animal, vote à 16 ans... L'hyperactif groupe "Ecologie, démocratie, solidarité", trouble-fête de la majorité

Ils font l’actualité parlementaire. Ce jeudi 8 octobre à l’occasion de sa niche parlementaire (séance où des députés d'un groupe minoritaire et d'opposition peuvent déposer des propositions de loi), le groupe "Ecologie, Démocratie, Solidarité" (EDS) a inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale quatre textes très commentés sur le bien-être animal, l’allongement de 12 à 14 semaines du délai légal pour recourir à l’avortement, l’allongement du "congé de parenté" et l’expérimentation d’un système de "parrainage citoyen des réfugiés et apatrides".

Toutes ces propositions de loi sur des sujets sociétaux importants mettent mal à l’aise la majorité. A la fois sur le timing à discuter de ces sujets, et sur le fond. Certains de ses membres y voient une tentative de déstabilisation. Ces députés "connaissent bien le groupe LaREM et savent ce qui nous divise. Leurs propositions servent à semer la zizanie chez nous", estime un responsable macroniste auprès de l'AFP. "Que les sujets que l’on porte clivent au sein de la majorité, nous n’y sommes pas pour grand-chose, d'ailleurs nous ne nous en réjouissons pas vraiment, ce ne sont pas nos affaires et ça n’est en rien notre objectif", explique à LCI Matthieu Orphelin. "La majorité a choisi de masquer certains clivages internes en évitant de les mettre au débat, si notre groupe peut débloquer des avancées plébiscitées par la population ou les acteurs de terrain, tant mieux."

Ces anciens alliés les accusent également de tomber dans la facilité et le populisme. "Les députés EDS défendent systématiquement des sujets soutenus par au moins 70% des Français et prennent ensuite l’opinion à partie lorsque la majorité s’y oppose. Or, prendre des décisions est toujours plus complexe que simplement suivre les sondages", explique un conseiller ministériel au Figaro. "C’est du populisme électoral. C’est un discours de bobos qui pourront emmener leurs enfants faire des safaris. Qu’est-ce qu’on va faire pour les enfants pauvres ?", indique un député marcheur à l'AFP à propos de la proposition de loi sur le bien-être animal. "Si les sujets sont porteurs, plébiscités et approuvés par bon nombre de citoyens, c’est qu’ils sont bien choisis, non ? Nous sommes à notre place, à jouer notre rôle d’élu en offrant un débouché législatif aux aspirations des citoyens et de la société civile, tout simplement", se défend Matthieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, auprès de LCI.