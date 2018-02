"J’ai 70 ans et je n’ai jamais connu autant de privations" : la colère des retraités impactés par la hausse de la CSG

Brigitte, institutrice à la retraite qui gagne désormais 47,45 euros de moins par mois, explique qu'elle et son mari devront désormais faire attention à leur budget cadeau pour Noël ou les anniversaires, ainsi qu'à celui des vacances. Elle assure que désormais, ils "comptent tout à la maison !" Pour Jacqueline, veuve, le constat est encore plus amer : "Afin de compenser la perte de ma CSG, je me tourne vers des produits périmés à -50%, je n’achète plus d’eau en bouteille, je dîne en me faisant une soupe de légumes – que je choisis les moins chers possible. Je me prive également de sorties pour ne pas consommer d’essence, je mets très peu le chauffage le soir. J’ai 70 ans et je n’ai jamais connu autant de privations." Elle envisage même de vendre la maison qu’elle avait achetée avec son mari marin pêcheur car "elle demande de l’entretien, et la taxe foncière n’est pas donnée".





Viviane raconte pour sa part qu'elle touchait 590 euros et que sa pension a été amputée de 10 euros. "Car mon mari travaille et ils se basent sur nos deux revenus. 10 euros sur une petite pension comme la mienne, c’est énorme, ça fait 120 euros en moins sur mon pouvoir d’achat de l’année. De plus, cette petite retraite qui fait un revenu annuel de 7080 euros nous a fait passer à la tranche supérieure et nous a fait payer plus d’impôts. De 300 euros d’impôts nous sommes passés à plus de 800 euros. Donc en tout, nous avons perdu 620 euros de pouvoir d’achat."