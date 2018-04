"J’ai résisté" : Emmanuel Macron revient sur sa fameuse première poignée de main avec Donald Trump

Face à Donald Trump, Emmanuel Macron était prêt. Dimanche, le président français a accordé une interview à Fox News. A la télévision américaine, il est revenu sur la fameuse poignée de main avec son homologue américain. Il explique avoir observé les "précédentes victimes" de Donald Trump, notamment les Premiers ministres japonais et canadien Shinzō Abe et Justin Trudeau, pour se préparer.





"C’était un moment très direct, a relaté Emmanuel Macron sur Fox News. Ce n'était pas innocent : on était assis l’un en face de l’autre et on devait se serrer la main pour dire : Maintenant, nous allons travailler ensemble." Emmanuel Macron précise à propos de celui qu'il considère comme "un spécialiste" des poignées de main musclées que "c'était naturel et amical." "J'ai résisté", a lancé avec un sourire le chef de l'Etat français.