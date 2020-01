"J'ai sûrement commis des erreurs" : François Fillon revient sur l'élection présidentielle de 2017

Le coup de grâce était venu des révélations de Robert Bourgi, figure des réseaux de la "Françafrique", qui s'était vanté de lui avoir offert deux costumes d'une valeur de 13.000 euros. Une "double erreur", a convenu M. Fillon, d'abord de "confiance" envers quelqu'un "qui ne la méritait pas", et ensuite d'"aveuglement en ne voyant pas" que cela "aurait un effet désastreux".

L'ancien Premier ministre assure toutefois qu'il n'est pas un homme d'argent. "J'avais un patrimoine inférieur à celui de M. Mélenchon. Mon patrimoine se limite à ma maison, dans la Sarthe. Je n'ai pas d'appartement à Paris, pas de villa au bord de la mer, pas de Ferrari cachée dans la grange de ma maison", a-t-il dit. "Ce que je demande, c'est d'être jugé comme tout le monde, avec équité [...] J'ai sûrement commis des erreurs. Mais il y a une chose que je ne peux pas supporter, c'est qu'on pense que je suis malhonnête, que j'ai cherché à tricher ou à tromper les Français", a conclu l'ancien Premier ministre.

François Fillon sera jugé notamment pour "détournement de fonds publics" du 24 février au 11 mars devant le tribunal correctionnel de Paris. "Je vais pour la première fois, devant des juges impartiaux, pouvoir me défendre", a-t-il souligné. L'ancien candidat, son épouse et son ancien suppléant à l'Assemblée Marc Joulaud seront jugés dans l'affaire des emplois présumés fictifs de Penelope Fillon, pour lesquels elle aurait touché plus d'un million d'euros entre 1998 et 2013. Le couple devra aussi répondre de "complicité et recel d'abus de biens sociaux" pour un emploi en partie fictif à la Revue des Deux Mondes.