Jack Lang : 500 000 euros de costumes reçus en cadeau en quinze ans ?

Entre 2003 et 2018, quinze années de costumes pour une valeur totale de plus de 500 000 euros. Voici ce qui ressort des dernières investigations menées dans le cadre de l’enquête "Jack Lang / Smalto". Alors que des perquisitions ont eu lieu dans les locaux parisien du couturier italien en novembre dernier, il apparaît que l’ancien ministre de l’Éducation nationale a été très gâté pendant une quinzaine d’année, puisque, selon une information révélée par Le Canard Enchaîné et l’Obs, ces cadeaux qui ont pris la forme de costumes représentent la coquette somme d’au moins 500 000 euros.