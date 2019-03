Jack Lang s'est vu offrir 195.000 euros de costumes en cinq ans, "sans contrepartie" selon son avocat

On connait Jack Lang pour son goût pour la culture et les vestes à col mao qui ont fait énormément parler à l'époque. Mais on ne se doutait pas vraiment que l'ancien ministre socialiste Jack Lang avait un goût si prononcé pour les costumes... Selon nos confrères de l'Obs, le patron de l'Institut du Monde arabe (IMA), a reçu en cadeau des costumes du couturier italien Smalto, pour près de 195.000 euros. Une information qui n'a pas été démentie par son avocat qui souligne que ces cadeaux n'ont eu "aucune contrepartie".