Jacques Chirac a regardé le Congrès de Versailles à la télé avec Jean-Louis Debré

Des nouvelles de Jacques Chirac. Alors que l'ancien président se fait on ne peut plus discret, problèmes de santé obligent, c'est son fidèle compagnon de route Jean-Louis Debré qui passe dans les médias pour raconter l'actualité de l'ancien chef de l'Etat. C'était le cas, jeudi 12 juillet, sur LCI. Et si l'ancien ministre de l'Intérieur n'a pas voulu s'étendre sur la santé du Corrézien - "Je ne suis pas son porte-parole" -, il a tout de même rappelé que ce dernier ne restait pas éloigné de l'actualité politique.





Pour preuve, Jacques Chirac a passé l'après-midi du lundi 9 juillet devant son écran de télévision, pour écouter... le discours d'Emmanuel Macron au Congrès de Versailles. "Ça a rappelé un certain nombre de souvenirs", a raconté Jean-Louis Debré à Christophe Jakubyszyn. Et le fils de l'auteur de la Constitution d'énumérer : "Lorsqu'il était président, il y a eu des Congrès, [par exemple] le Congrès pour adosser à la Constitution la Charte de l'environnement. Je lui ai rappelé qu'il était venu à Versailles, pour une manifestation très particulière : la commémoration du traité de l'Elysée franco-allemand. J'avais fait venir les députés français et allemands, il avait fait un discours avec le chancelier allemand."