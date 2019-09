Jacques Chirac a-t-il vraiment fraudé le métro le 5 décembre 1980 ? L'histoire d'une photo devenue culte

A LA LOUPE - Jacques Chirac était-il un resquilleur du métro ? Notre journaliste, Georges Brenier a enquêté sur ce célèbre cliché de l'ancien président, pris le 5 décembre 1980 dans les couloirs de la station métro Auber, à Paris.

C'est l'une des plus connues et des plus intrigantes photos de Jacques Chirac. Celle du président qui fraude dans le métro, en sautant par-dessus les portiques. Largement réutilisée, y compris pour dénoncer "La France qui triche" en Une du Nouvel Observateur, cette photo a pourtant été prise dans un contexte bien précis.

Que s'est il vraiment passé ce 5 décembre 1980 ? Jacques Chirac, alors maire de Paris, inaugure ce jour là une exposition photo qui se tient dans le métro. A la station Auber, il doit passer des portiques. C'est le président de la RATP de l'époque qui glisse alors le ticket dans la machine. Manifestement peu habitué des transports en commun, le chef de l'Etat ne sait pas qu'il faut reprendre le ticket pour passer les tourniquets. Logiquement, ceux ci restent bloqués et le président... décide d'enjamber le portique. Une impatience et une fougue immortalisée dans une photo devenue culte. Elle a été reprise sur des t-shirt, des tasses et même des montres.