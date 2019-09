Jacques Chirac à la télévision : des débuts difficiles puis des répliques devenues cultes

ENFANT DE LA TÉLÉ. Jacques Chirac n’a pas toujours été à l’aise avec les caméras de télévision. Avant de les apprivoiser et d’être l’auteur de répliques devenues cultes.

Plus tard, c'est aussi sur les plateaux de télé qu'il mettra sur le devant de la scène ses problèmes avec Nicolas Sarkozy. "Je décide et il exécute" avait-il déclaré à propos de son ministre des Finances.

C’est devant les caméras également qu’il s’exprime lors de sa mise en examen dans le dossier des chargés de mission de la Ville de Paris en 2009. "Je vais me battre (…) mais je n’accepte pas qu’on dise n’importe quoi sur cette affaire. Par conséquent, je vais me battre à la fois pour la vérité et pour mon honneur." D'autres répliques, ou plus exactement des expressions inventées par l'homme sont ensuite passées à la postérité. "Abracabratesque", "pschitt".