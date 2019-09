Jacques Chirac considéré comme le meilleur président de la Ve République, ex aequo avec Charles de Gaulle

VOTE - Le Président décédé jeudi à l'âge de 86 ans est considéré comme le meilleur de la Ve République selon un sondage Ifop publié dans le Journal du dimanche. Jacques Chirac est ex aequo avec Charles de Gaulle et loin devant ses autres homologues.

La disparition puis le chagrin et la tristesse sont-ils à l'origine de cette envolée? Jacques Chirac, décédé jeudi à 86 ans, est considéré par les Français comme le meilleur président de la Ve République, à égalité avec Charles de Gaulle, selon un sondage Ifop publié dans le Journal du dimanche.

Ce sont les sympathisants de La France insoumise (39%) et du Rassemblement national (32%) qui plébiscitent le plus Jacques Chirac, loin devant Les Républicains (25%), qui lui préfèrent Charles de Gaulle (48%).

Chirac est davantage choisi par les moins de 35 ans (47%) - singulièrement les 25-34 ans (50%) - que par les 35 ans et plus (23%), dont 33% optent pour De Gaulle.

23% des catégories socio-professionnelles supérieures choisissent Chirac, contre 27% des intermédiaires et 38% des CSP moins.

Alain Juppé est perçu par 62% des sondés comme l'héritier politique de Jacques Chirac, loin devant toutes les autres propositions.

Dans les actes les plus marquants de sa présidence, l'opposition à la guerre en Irak est de très loin la plus citée (71%), devant la suppression du service militaire (41%) ou encore le discours sur l'écologie et "notre maison qui brûle" à Johannesburg en 2002 (33%).