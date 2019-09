Jacques Chirac, la cible préférée des humoristes

JT 13H - Jacques Chirac a beaucoup inspiré les humoristes. Les comiques imitaient même les imitations de l'ancien président.

Thierry Le Luron, Laurent Gerra, Le Bébête show, ou encore Les Guignols de l'info, ... Jacques Chirac aura été pendant plus de quarante ans une cible de choix des humoristes. Et le plus souvent, il était une victime consentante. Les comiques l'imitaient et ont fini par créer un personnage sympathique et rigolard, un peu roublard.



