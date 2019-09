Jacques Chirac maire de Paris (1977-1995) : quel bilan ?

ÉDILE - Avant d'être élu deux fois président de la République, il avait été élu trois fois maire de Paris, de 1977 à 1995. Que retenir de ce mandat, qui lui a servi de véritable tremplin pour sa carrière présidentielle ?

"Pour nous les Parisiennes et les Parisiens, il sera à jamais notre Maire, aimant passionnément sa ville et ses habitants" a déclaré Anne Hidalgo à l’annonce du décès de celui qui fut maire de la capitale pendant 18 ans, un record. Lorsqu’il prend ses fonctions en mars 1977, Jacques Chirac est le premier maire élu au suffrage universel de la ville, et le premier à occuper cette fonction depuis… Jules Ferry en 1871. Il a ensuite été réélu deux fois, et a fait de l’Hôtel de Ville l’antichambre de l’Elysée. Il ne l'a d'ailleurs quitté que la veille de sa prise de fonction à la tête de l'Etat en 1995.