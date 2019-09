Jacques Chirac, ses dernières années

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Jennifer Knock s'est intéressée ce jeudi 26 septembre 2019 aux dernières années de la vie de Jacques Chirac.

Le 16 mai 2007, Jacques Chirac quittait l'Élysée et partait en retraite après 40 ans de pouvoir. À l'époque, le président était déjà affaibli par un accident vasculaire-célébral survenu 18 mois auparavant. Alors, où va-t-il ? Et surtout, que va-t-il faire ? De 2007 à 2011, Jacques Chirac siège régulièrement au Conseil constitutionnel. Entre-temps, il a publié ses mémoires. Après une condamnation dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris, sa présence se raréfie de plus en plus, car il est malade et son état se dégrade.



Ce jeudi 26 septembre 2019, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous fait le point. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 26/09/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.