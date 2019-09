Jacques Chirac, un bon vivant

JT 13H - Jacques Chirac était un bon vivant. Il était généreux, simple et aimait particulièrement aller au contact du peuple.

De son vivant, Jacques Chirac aimait les bonnes choses. Il ne se lassait pas des embrassades et des bains de foule. Bref, il aimait être au contact des gens. Il allait même visiter des fermes dans les régions. D'ailleurs c'est un domaine qu'il affectionnait particulièrement puisqu'il est le premier président à avoir donné de l'importance au Salon de l'Agriculture, en faisant de cet événement un rendez-vous incontournable. En ce jour de sa disparition, les agriculteurs ont exprimé leur sentiments.



