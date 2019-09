Jacques Chirac, un grand homme détesté puis admiré

JT 13H - La classe politique a réagit à la mort de Jacques Chirac. Adrien Gindre nous décrit brièvement le parcours de cet homme.

L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort ce 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. Grâce à sa manière de faire, le défunt a su instaurer son propre courant de pensée politique, le "Chiraquien". Pourtant, ce grand homme n'a pas toujours été apprécié. Il a été méprisé, contesté et haï, avant d'être aimé au fil des années affirme Adrien Gindre.



