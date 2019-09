Jacques et Bernadette Chirac : soixante ans de combat politique

JT 20H - Il est difficile d'évoquer la carrière de Jacques Chirac sans parler de sa femme Bernadette. Leur couple est indissociable de ce destin qui aura duré près d'un demi-siècle. Un mariage d'amour et d'ambition sur lequel sont revenus nos journalistes.

Le couple Chirac se rencontre sur les bancs de Sciences Po, et se marie cinq ans plus tard. L'introvertie Bernadette se met immédiatement au service de l'ambition politique de son mari. En 63 ans de vie commune, elle va s'affirmer au fil des ans. Dans l'une de leur dernière apparition publique il y a cinq ans, Jacques Chirac, très affaibli, trouve du réconfort auprès de celle qui l'a toujours soutenue.



