"Je brûle la France" : tollé à droite après le nouveau clip de Nick Conrad, l'auteur de "Pendez les blancs"

Pour rappel, en septembre 2018, la diffusion du clip "Pendez les Blancs", depuis retiré par YouTube, avait donné lieu à une vive polémique et suscité de nombreuses condamnations au sein du gouvernement et dans la classe politique. Condamné en mars dernier pour provocation au crime, le rappeur semble avoir voulu cette fois prendre les devants en développant sa position à la fin du clip controversé de "Doux Pays". "Le mot France est à considérer ici comme mentalité française, médias,... qui se sont arrogés le droit de qualifier Nick Conrad en des termes inexacts plutôt que d'ouvrir le débat épineux. C'est donc sur eux que se tournent ces mots mais en aucun cas sur les Français qui subissent malgré eux l'influence des médias et des leaders d'opinion mensongers", argue t-il, se qualifiant d'artiste et "d'homme libre".