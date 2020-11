Producteur tabassé : Macron dénonce une "honte" et demande au gouvernement d'agir contre les discriminations

Dans ce long texte, Emmanuel Macron demande au gouvernement de lui faire "rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent et pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations". "Il nous faut savoir regarder les réalités de notre pays en face et conduire avec détermination, calme et respect les débats qui sont aujourd’hui ceux de notre société. Ni l’invective, ni l’opprobre, ni les manipulations ne sauraient y contribuer. Toujours. Ensemble. Dans la concorde", conclut-il.

Un peu plus tôt dans la journée, l'Elysée avait fait savoir que le président avait visionné les images de son agression, publiées jeudi par le site d'information Loopsider, et "s'en est trouvé très choqué". Et de préciser qu'Emmanuel Macron a vu Gérald Darmanin, son ministre de l'Intérieur, lui demandant "d'agir vite".