"Je n'aurais pas dû employer le terme attaque" : Christophe Castaner fait son mea culpa après l’incident à la Pitié-Salpêtrière

Accusé d’avoir délibérément menti par plusieurs membres de l’opposition, Christophe Castaner a saisi, ce vendredi, l’occasion d’une visite à Toulon pour donner une conférence de presse et réagir publiquement aux nombreuses critiques dont il fait l’objet depuis. Dès la première question posée, le ministre a ainsi fait amende honorable : "'Intrusion violente', ce sont les mots de la directrice de l’hôpital, 'attaque' est celui qui m’est venu le soir après avoir parlé avec le personnel. J’entends le reproche qu’on me fait. Je n'aurais pas dû employer le mot ’attaque'. Accepter de revenir sur ses mots, ça ne me pose aucun problème."