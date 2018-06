"Je n’irai pas acquiescer à la politique du mépris" : le dirigeant corse Jean-Guy Talamoni refuse de rencontrer Edouard Philippe

Pour mémoire, l'exécutif souhaite dédier un article à la Corse dans sa réforme constitutionnelle. En mars, M. Talamoni avait demandé au gouvernement des garanties en matière de fiscalité du patrimoine, de protection du foncier et de reconnaissance de la langue corse. En juin, il avait même rencontré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire pour évoquer la mise en place d'un "statut fiscal et social" spécifique à l'île. Une rencontre peu concluante à en croire le dirigeant corse : "Cette énième visite ne relevait pas d’une démarche sincère et constructive mais d’une nouvelle mise en scène médiatique visant à faire croire que Paris est attentif à la situation de la Corse".





De quoi irriter au plus haut point Bruno Le Maire, cité par Le Monde : "Je passe 45 minutes avec lui, nous avons une discussion constructive et à peine 30 minutes plus tard sur les réseaux sociaux on dit que c’est du trompe l’œil et que ça ne sert à rien, dans ce cas-là vous rentrez chez vous et je reste chez moi et personne n’ira nulle part. Il n’y a pas de place aujourd’hui dans la situation économique où je trouve la Corse pour le double jeu, pour le calcul politique."