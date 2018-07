"Je ne m'occupe pas des bagages" : Benalla contredit Castaner sur le motif de sa présence dans le bus des Bleus

Voilà qui répond aux justifications pour le moins étonnantes formulées par le patron de LREM, quelques jours plus tôt : "Il a des fonctions logistiques sur lequel il travaille [...]. Je ne suis pas l'employeur de cette personne et je ne sais pas quelles étaient ses missions." Il a ensuite avancé une hypothèse : "J'ai entendu dire qu'il était en charge de la logistique et notamment des bagages. Ça peut faire rêver, on peut fantasmer tout ça, mettons ces choses à leur place, sur la réalité de leur place." Une hypothèse qui s'était effondrée au regard des révélations dans la presse, qui évoquent au contraire l'interventionnisme "très agité" de Benalla pendant le trajet de retour, ce dernier ayant semble-t-il tenté de prendre la main sur le dispositif de sécurité, au détriment de la gendarmerie.