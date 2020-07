"Je ne sais plus qui est Eric Dupond-Moretti" : l'avocat Serge Portelli questionne la nomination du ténor du barreau au gouvernement

A l'annonce des ministres formant le nouveau gouvernement Castex, l'arrivée surprise et "spectaculaire" de l'avocat Eric Dupond-Moretti comme Garde des sceaux se révèle celle qui suscite le plus de réactions. Beaucoup se sont étonnés d'un tel choix, mais cette nomination n'est "pas très surprenante" selon l'avocat Serge Portelli : "C’est la conjonction de deux parcours : le parcours d’Eric Dupond-Moretti qui n’est plus cet 'avocat d’extrême gauche' décrit par Madame Le Pen, et le parcours d’un gouvernement bling bling à la recherche de personnalités 'un peu de droite mais pas trop' et qui est quand même l’éclat du cinéma, de la télévision, du théâtre, analyse-t-il. Manifestement, personne ne l’avait vu venir, mais cela me paraît d’une logique absolue."

Pour autant, si cette évolution lui paraît inéluctable, le ténor, qu'il a pratiqué pendant des années en tant que magistrat, lui semble de plus en plus opaque dans ses desseins : "Je ne sais plus qui est Eric Dupond-Moretti" avoue-t-il. "Je l’ai connu il y a longtemps comme avocat. Il plaidait magnifiquement bien, il défendait des causes dures, difficiles, des gens un peu paumés, sans le sou. L’avocat presque mythique, en somme. Lors de la première affaire Outreau, je lui avais fait part de mon admiration, quand il défendait dans cette affaire Roselyne Godard, surnommée "la boulangère", une des 13 acquittés. Il avait alors remué la cour d’assises et obtenu un résultat qui me paraissait admirable. Je continue de lui attribuer ces qualités mais il a évolué pour arriver dans ce gouvernement de droite". Selon le magistrat honoraire, "il faut qu’Éric Dupond-Moretti ait fait un sacré parcours pour accepter de figurer comme caution d’un président de la république un peu en fin de course."