"Je suis condamné à bouffer sans arrêt" : la bonne chère, l'autre passion de Jacques Chirac

POLITIQUE - Proximité avec les éleveurs au salon de l'Agriculture, marionnette aux Guignols, style au quotidien... Jacques Chirac avait acquis au fil des ans l'image d'un bon vivant. Retour sur une "coolitude".

Un goût de la vie qui s'explique notamment par le lien entre Jacques Chirac et la Corrèze. Une région qu'il a bien connue durant son enfance, lui qui a été scolarisé à Sainte-Féréole durant la Seconde Guerre mondiale, et où il reviendra à la fin de ses études pour conquérir son premier mandat. "La Corrèze était sa première expérience politique de terrain et il s'est attaché à un certain nombre de personnes et notamment des agriculteurs", a expliqué ce jeudi François Guillaume, président du premier syndicat agricole, la FNSEA, de 1979 à 1986.

Un appétit qui ne s'arrêtait pas aux portes du Salon. Les biographies du président regorgent ainsi de confidences des chefs de l'Elysée racontant comment ce dernier, surveillé par son épouse Bernadette, devait ruser pour se faire livrer les escargots de Bourgogne dont il raffolait. Dans sa biographie "La Tragédie du président", Franz-Olivier Giesbert décrit Jacques Chirac comme un "ogre" à l'appétit "gargantuesque et protéiforme". La fameuse "tête de veau ravigote", les "cinq ou six bières quotidiennes" et "les deux baguettes et demie dévorée en plus des repas" symbolisent un homme qui décrit son addiction à la nourriture : "Je suis condamné à bouffer sans arrêt. Quand j'ai faim, ce qui m'arrive plusieurs fois par jour, je deviens agressif et même hargneux. Alors, j'essaie de fermer ma gueule le temps qu'il faut et puis je vais manger un morceau vite fait pour retrouver ma bonne humeur".

Un rapport à la nourriture qui aurait pu le conduire devant les tribunaux. En 2002, le Canard Enchaîné révèle ainsi le contenu d'un rapport de l'Inspection générale de la Ville de Paris consacré aux "frais de bouche" du couple Chirac à la mairie (où il a été élu de 1987 à 1995). Durant ces quelques années, environ 2,13 millions d'euros auraient été dépensés, concernant "presque exclusivement des dépenses d'alimentation ou de tabac" destinées à la consommation personnelle du couple et de leurs invités privés, selon le Canard à l'époque. Le palmipède évoque les dépenses de fruits et légumes, qui auraient représenté jusqu'à l'équivalent de cent kilos de… pommes par jour. L'affaire, portée devant la justice, s'est terminée en 2005 par un non-lieu.

L'image d'un bon vivant et d'un personnage sympathique ne s'explique pas seulement par son coup de fourchette. En 1995, sa marionnette aux Guignols est même accusée d'avoir favorisé son élection, car elle l'aurait représenté de façon trop joviale et bienveillante. Depuis son retrait de la vie politique, il est même devenu "à la mode", une figure de pop culture. Un simple tour sur les réseaux sociaux montre plusieurs comptes, alimentés par des images d'archives.