"Je suis dans une phase un peu dure à vivre, mais j'y crois comme un fou !" : Tapie se confie (à nouveau) sur sa maladie

La journaliste a aussi tenté de lui faire commenter l’actualité, du sport à Emmanuel Macron, ce qui a permis de renouer avec les longues tirades pas toujours très cadrées : "Ce que je vois en ce moment est épouvantable !" a commencé Bernard Tapie. "L’histoire du testament, l’autre abruti qui se réveille en se disant ‘je l’ai tuée’, les accusations incroyables 10 ans après, ‘il m’a violée’... On est dans une période épouvantable, il ne faut pas regarder les émissions à la télé, tout le temps, pour pas avoir envie de quitter le monde, je ne reconnais plus le monde dans lequel on est, ça devient fou. (...) Laissons passer les choses, la justice dira." Avant d’enquiller sur ses démêlés avec Darmanin, le fisc et le ministère des Finances, pendant que Ruth Elkrief tentant de le recadrer.





Lui a aussi été demandé, forcément, c’est dans l’actualité, ce qu’il pensait de l’affaire de la succession de Johnny Hallyday. Il a refusé de prendre position. "Je n’ai pas d’avis sur ce qu’il s’est passé et sur comment ça va se passer", a-t-il expliqué, avant de détailler : "Si on se ne replace pas Johnny dans ce qu’il était, avec ses qualités et ses défauts, un artiste exceptionnel, un homme qui était capable de générosité incroyable, et capable de laisser une femme qu’il a aimé sans s’en occuper le lendemain, on ne peut pas comparer leur vie et leurs réactions." Avant d’appeler à une réconciliation des parties : "Ce que je trouve dommage, c’est qu’au lieu d’essayer de les pousser vers un accord pour qu’ils se retrouvent, il y a celui qui est partisan de Laura, qui va taper sur l’autre, celui qui est partisan de Johnny, qui va taper sur Laura. Mais merde, Johnny, il est mort ! N’accentuons pas les problèmes qui sont issus de son décès ! Trouvons les solutions pour qu’ils se rencontrent et se partagent ce qu’il y a à se partager. Il est normal que David Hallyday puisse continuer de vivre avec le nom Hallyday dans son cœur et dans sa création, et il est normal que Laeticia qui s’est tapé un garçon pas facile à vivre pendant des années, ait une responsabilité. Mais on met de l’huile sur le feu, on oppose les gens, ce n’est plus possible cette société !"





Le mot de la fin, dans cette conversation téléphonique d’une dizaine de minutes, aura été consacré au président Macron. "Il aura soit une fin exceptionnelle qu’aucun président depuis le Général de Gaulle n’a eu, parce qu’il fait tout ce qu’il dit qu’il va faire, vraiment le pays va changer, et il va changer la où il faut qu’il change, c’est-à-dire dans les mentalités", a-t-il prédit. Par contre, "s’il ne fait pas tout ce qu’il a dit, ça va être terrible. La désillusion va être terrible, et ça va être épouvantable."