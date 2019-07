"Je suis très en colère" : sous le feu des critiques après les révélations de Mediapart, De Rugy se défend et exclut de démissionner

Au sujet des dîners organisés à l'Hôtel de Lassay et des homards au menu de l'un deux qui font tant jaser, François de Rugy a cru bon de préciser qu'il ne mangeait ni homard, ni caviar : "Ça vous surprend qu’à l’Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard ? Moi je n’aime pas ça, je n’en mange pas. (...) Je n’aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne ! Le champagne, ça me donne mal à la tête. Je déteste le caviar !"





Et comme pour se détacher du luxueux train de vie que l'on lui impute, le ministre a également expliqué ne pas être "amateur de grands crus" : "Je n’ai jamais acheté une bouteille de vin de plus de 30 euros de toute ma vie. Les vins de l’Assemblée nationale sont servis par son personnel qui choisit". S'agissant du sèche-cheveux plaqué or commandé aux frais de l'Assemblée alors qu'il en était le président, François de Rugy a répliqué avec véhémence : "On raconte maintenant que j'ai fait acheter un sèche-cheveux plaqué or. C'est n'importe quoi, qu'ils me le montrent ce sèche-cheveux. (...) Il y a un sèche-cheveux à l'Assemblée nationale, mais il n'est pas plaqué or".