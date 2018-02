"Je vais inviter M. Collomb à venir ici..." : l'incompréhension du maire de Stains, privé de Police de sécurité du quotidien

LCI : La commune de Stains était candidate pour expérimenter la police de sécurité du quotidien. Vous n’avez pas été retenu parmi les 60 sites pilotes. C'est une déception pour vous ?

Azzédine Taïb : C’est une déception pour moi, en tant que maire, mais aussi pour tous les Stanois. La ville de Stains avait candidaté très rapidement et possédait à mon sens tous les éléments requis. Je comprends très bien que Stains n’est pas la seule ville où s’accumulent un certain nombre de difficultés liées à la délinquance. Je me réjouis pour les autres communes qui ont été retenues. J’ai appris que Sarcelle avait été retenue, ainsi que des quartiers à Garges et à Sevran. Pour ne rien vous cacher, il y a pour ma part une grande incompréhension. D’autant qu’on ne connaît pas les critères qui ont permis de définir le choix des communes retenues pour accueillir la PSQ. J’ai prévu d’adresser d'ici lundi un courrier au ministre de l’Intérieur pour lui faire part de ma déception et l’inviter à Stains pour qu’il mesure les difficultés que rencontrent nos commissariats.

LCI : Quelle relation entretient la police avec la population des quartiers sensibles de votre commune ?

Azzédine Taïb : Nous avons un commissariat de circonscription, c’est-à-dire sur deux communes, Stains et Pierrefitte-sur-Seine, sur un arrondissement d’à peu près 70.000 habitants. Nous avons 127 agents tout au plus. C’est très peu. Et c’est même moins que dans certaines communes, où il n’y a pas autant de difficultés que celles que nous rencontrons ici, à Stains. Nos forces de police doivent faire face à une délinquance du quotidien, assez pénible et difficile à vivre pour les habitants. Nous devons leur apporter des réponses de sécurité et de justice. De notre côté, au niveau de la ville, nous assumons nos responsabilités pour apporter des réponses de prévention et de médiation. L'Etat doit lui aussi jouer son rôle pour garantir la sécurité des citoyens

LCI : En quoi la PSQ aurait pu être d’une aide pour vous ?

Azzédine Taïb : En tant que maire et habitant de Stains, j'attendais beaucoup de la mise en place de cette police de proximité. Nous avons initié depuis déjà de nombreuses années un véritable travail de prévention et d’éducation. Néanmoins, nous avons besoin de davantage de moyens en matière de répression de la délinquance. Après 21 heures, il n'y a qu'une seule voiture qui circule sur les deux communes. Neuf fois sur dix, quand les habitants appellent le commissariat pour qu'une patrouille se déplace. On leur répond : "Désolé, l'équipe est déjà sur une autre affaire". Et ce n'est pas de la faute des agents. En fait, ils n'ont pas d'autre choix que de prioriser selon la gravité des faits de violence qu'ils rencontrent.