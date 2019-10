"Je veux accompagner la grève illimitée du 5 décembre", affirme Adrien Quatennens sur LCI

INTERVIEW - Le député La France Insoumise du Nord était l’invité politique d’Elizabeth Martichoux ce mercredi 23 octobre. Il a apporté son soutien à la grève illimitée prévue le 5 décembre prochain.

Elizabeth Martichoux recevait ce mercredi matin sur LCI, dans le cadre de son interview politique, Adrien Quatennens. Le député du Nord a notamment réagi aux propos d'Emmanuel Macron sur la sécurité depuis Mayotte, les initiatives de désobéissance civile, la grève illimitée du 5 décembre prochain ou encore la situation des hôpitaux.

En déplacement à Mayotte, Emmanuel Macron a déclaré vouloir "moins d’immigration". Pour le député du Nord, le débat au sujet de l’immigration "ne lui sert qu’à mettre en scène son duel avec Marine Le Pen". "Le problème, c’est que Macron traite (l’immigration) avec un angle mort considérable : jamais on ne pense les causes profondes des mouvements de population", a considéré l’élu du Nord. " Les gens ne quittent pas leur territoire d’origine de gaieté de cœur. Il faut agir en amont et organiser l’accueil, il est trop anarchique en Europe." Adrien Quatennens s’est dit opposé à la suppression du droit du sol, réclamée par Marine Le Pen : "Ce n’est pas la solution", a-t-il déclaré.