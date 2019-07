“Je veux être le premier maire écologiste de Paris” : Cédric Villani en lice pour la capitale

Son meeting avait des airs de démonstration de force : Cédric Villani, candidat à l'investiture de La République en marche pour les municipales à Paris, s’est exprimé devant environ 500 partisans jeudi 4 juillet, en prônant le renouveau et le dépassement des clivages.





Le discours du député mathématicien a duré plus d’une heure et demie. Cédric Villani a notamment chaleureusement remercié son ex-concurrent à l'investiture et désormais allié, Mounir Mahjoubi, rallié à lui la veille. Sans un mot pour son principal rival, l’ex-porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, Cédric Villani a en revanche fait l’éloge de nombreux d'arrondissements, de droite et de gauche, en appelant "au rassemblement des énergies". Une dizaine de députés LREM étaient présents dans la salle.





Sur le fond, le candidat à la succession d’Anne Hidalgo s’en est pris à plusieurs reprises à cette dernière, en déclarant entre autres "je veux être le premier maire écologiste de Paris". Celui qui revendique une originalité sur la forme - "Ils ont été nombreux à me le dire : rentrer dans le moule, faire comme les autres, mais je ne changerai pas" - entend par ailleurs appliquer la formule à sa future gouvernance, en prônant l'association des experts et politiques à la société civile dans la prise des décisions municipales. Et il a prévenu: "Le bazar parisien actuel, si considérable soit-il, ne m'effraie pas plus qu'un autre".