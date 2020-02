Jean-Baptiste Djebbari "soutient la décision de la SNCF d’accorder une prime aux non-grévistes"

Jean-Baptiste Djebbari a répété : "Nous n’avons pas à valider cette décision, mais je la comprends et je la soutiens. Je crois que personne ne comprendrait dans une entreprise classique, a fortiori dans une entreprise publique, que les personnes qui sont au travail et qui ont un surcroît de travail temporaire ne se voient pas rémunérées ou gratifiées d’une façon ou d’une autre".

Le secrétaire d'Etat a par ailleurs déclaré que le gouvernement travaillait actuellement avec "très fortement avec les régions pour un plan pour les petites lignes" dans le but d'en rouvrir un certain nombre. "C'était l'engagement du gouvernement", assuré Jean-Baptiste Djebbari . "Je dois en parler au Premier ministre jeudi pour caler les derniers éléments de fond et de calendrier. Ça pourrait aller vite. Ça pourrait tout a fait être avant les municipales, il faut que tout le monde soit prêt", a-t-il dit. "L'idée est d'avoir une réponse structurelle pour des gens qui, dans le Limousin par exemple, ont vu le réseau se dégrader et les lignes parfois fermer. Pour les gens qui le vivent, c'est assez insupportable", a-t-il ajouté.