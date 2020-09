Jean Castex recrute à Matignon l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy

Une nomination qui renforce, une fois de plus, la présence du courant sarkozyste au sein de l'exécutif. Camille Pascal, 54 ans, a été nommé conseiller auprès de Jean Castex. Il sera la "plume" du Premier ministre, a-t-on confirmé à LCI mercredi. L'écrivain et haut fonctionnaire avait occupé une fonction similaire en 2011 et 2012 auprès de Nicolas Sarkozy : l'ancien président lui doit un certain nombre de discours mémoriels ayant marqué la fin de son mandat.

Ancien bras droit de Patrick de Carolis à France Télévisions, agrégé d'histoire, Camille Pascal avait notamment œuvré auprès de Nicolas Sarkozy autour du thème de "l'identité" de la France, cher à l'ancien chef de l'Etat, ainsi que de celui des chrétiens d'Orient, à un moment où le pouvoir sarkozyste préparait l'élection présidentielle de 2012. Un temps chroniqueur chez Valeurs Actuelles, Camille Pascal avait également, selon Le Monde, conseillé brièvement Laurent Wauquiez quand ce dernier présidait Les Républicains.