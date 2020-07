Jean Castex, une omniprésence estivale "primordiale pour gagner la confiance des Français"

Bobigny, Dijon, Guyane, Besançon, Nice, Roissy, Bourg-en-Bresse… Depuis sa nomination à la tête du gouvernement, Jean Castex est omniprésent et enchaîne les déplacements aux quatre coins de la France. Des débuts très différents et bien plus affirmés que ceux d’Edouard Philippe il y a trois ans. Dans quel but ? Décryptage avec Charlotte Euzen, conseillère en communication et enseignante à Sciences-Po Lille.