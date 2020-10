Jean Castex veut "renforcer" la police municipale, en quoi cela consiste-t-il ?

La loi "Engagement et proximité", promulguée fin 2019, avait déjà contribué à renforcer les pouvoirs de police du maire, lui permettant notamment de se substituer au préfet en matière de fermeture de débits de boisson ou d'établissements recevant du public, et d'être informé par le procureur de la République d'éventuelles suites judiciaires aux infractions concernant sa commune. Cette loi devait plus largement améliorer la coordination entre les polices municipales et les forces de sécurité relevant de l'Etat.

Pour combattre l'insécurité, "point faible de notre pays", Jean Castex compte réformer la police municipale. Interrogé ce lundi matin sur France Info, le Premier ministre a indiqué que son gouvernement allait "revoir le rôle des polices municipales et les renforcer", autour des questions "de l'armement" et "de leurs prérogatives en matière de constatation d'infractions".

Les agents de surveillance de la voie publique, "agents communaux chargés d'une mission de police", pourraient en outre dresser des procès verbaux au titre des contraventions au code de la route, au code des transports, au code de la santé publique et à celui de l'environnement. Un article prévoit également la possibilité, pour ces agents, de recourir à titre expérimental aux caméras-piétons, déjà généralisées au sein de la police nationale. Enfin, toujours dans le cadre de ces missions, la possibilité leur serait accordée de conduire une personne en état d'ivresse dans la cellule de dégrisement du commissariat ou de la gendarmerie les plus proches.

L'extension du champ de compétences pourrait toutefois être plus large que dans la proposition de loi initiale. Durant l'été, Jean Castex avait soutenu l'expérimentation de nouveaux pouvoirs réglementaires à Nice, après avoir accordé des renforts d'effectifs au maire LR Christian Estrosi. Ce dernier avait plaidé pour donner aux polices municipales "la possibilité d'agir au même niveau que les polices nationales et en concertation avec le préfet et la police nationale". L'expérimentation prévoit notamment que les agents municipaux puissent avoir accès aux fichiers de personnes recherchées, ou encore d'étendre les possibilités de contrôle d'identité. Dans la même veine, une autre proposition de loi déposée en juillet par la députée LR Marine Brenier, proche de Christian Estrosi, envisageait un dispositif permettant aux cadres de la police municipale d'acquérir des compétences judiciaires.

Le débat sur l'armement des polices municipales - d'ailleurs déjà prévu et encadré par le Code de la sécurité intérieure - pourra refaire surface dans ce cadre.

"Il existe aujourd'hui des freins à l'action d'une police municipale", avait expliqué début août Gérald Darmanin. "On doit renforcer leurs moyens, notamment d'action, on doit simplifier leur accès à certains fichiers, on doit les aider à pouvoir rendre compte d'un certain nombre d'actions de police qui sont obligées aujourd'hui de passer par la police nationale."