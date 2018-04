Jean-Claude Mailly : fin de mandat

Adhérent à Force ouvrière depuis 1978, Jean-Claude Mailly a mené une carrière dans l'ombre de Marc Blondel. Mais en février 2004, seul aspirant au titre, il succède à ce dernier. Durant ses deux septennats, il a toujours été en tête des cortèges, notamment lors de la manifestation contre la loi El-Khomri. Mais ces derniers temps, il s'est fait discret, ce qui lui a valu quelques critiques au sein de l'organisation. Depuis 1980, il a noué une longue amitié avec Martine Aubry, mais quelles étaient ses relations avec les gouvernements successifs et les différents présidents de la République ? Quelle suite pour sa carrière ?



