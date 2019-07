Jean Leonetti : "La médecine est faite pour soigner les pathologies, réparer les anomalies, elle n'est pas faite pas pour répondre au désir d'enfant"

Invité sur LCI, Jean Leonetti a réagi à l'extension de la Procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Ce projet de loi est présenté en Conseil des ministres ce mercredi 24 juillet et sera examiné à l'Assemblée nationale à la rentrée en septembre. "On est dans une interrogation dans un conflit de valeur. D'un côté, il y a le désir d'enfant qui est légitime, et de l'autre, une inquiétude sur l'altération de l'individu et de la personne humaine. C'est ça le vrai débat éthique", a déclaré le président par intérim des Républicains. Notre invité est également revenu sur l'affaire de Rugy et s'est indigné du lynchage médiatique dont fait l'objet l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire.



Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Amélie Carrouer apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.