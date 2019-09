Jean-Louis Debré : "J'avais pour Jacques Chirac une grande affection"

JT 20H - Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur (1995-1997) sous la présidence de Jacques Chirac, était notre invité ce 26 septembre 2019. Il est revenu sur ses souvenirs et ses moments forts avec l'ancien président.

Jean-Louis Debré, est l'un de ceux qui connaissaient le mieux l'ancien chef de l'État Jacques Chirac. Il a été son ministre, mais surtout son ami indéfectible pendant cinquante-deux ans. Ce jeudi 26 septembre, il a accepté de répondre à nos questions. Très ému, il a affirmé : "Je savais que je pouvais toujours compter sur lui, et j'ai toujours compté sur lui".



