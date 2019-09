Jean-Louis Debré : "Jacques Chirac est un personnage complexe"

JT 20H - Jacques Chirac était-il de droite, de gauche, d'ailleurs ou successivement l'un et l'autre ? Après l'avoir fréquenté pendant cinquante ans, Jean-Louis Debré nous livre son témoignage.

Dans sa biographie de Jacques Chirac, Franz-Olivier Giesbert décrit le curieux animal politique qu'il fut : gaulliste, bonapartiste, libéral, étatiste, radical-socialiste. Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997, sous la présidence Chirac, parmi ses proches, témoigne que "c'est un personnage complexe, qu'il y a plusieurs Chirac, l'homme qui aime ses concitoyens et l'animal politique qui s'adapte."



