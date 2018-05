Les violences du 1er-Mai dues à l'extrême droite ? Jean-Luc Mélenchon revient sur ses accusations

Pas en reste, Marine Le Pen a de son côté pointé du doigt les "milices d’extrême gauche", dont elle a regretté qu'elles n'aient pas été "dissoutes depuis bien longtemps. Mais le problème, c’est que le pouvoir de gauche fait preuve à leur égard d’une mansuétude et maintenant on peut presque dire d’une complicité".





Interrogé sur cette confusion par Jean-Jacques Bourdin, mercredi 2 mai sur BFM TV, le 4e homme de la présidentielle est revenu sur ses propos, invoquant les récentes menaces de mort à son endroit et l'opération Defend Europe dans les Alpes pour expliquer sa confusion : "Des gens qui voulaient empêcher la manif du 1er mai d'avoir lieu, c'est des fachos. Alors évidemment, j'ai vu que c'était autre chose. Mais je veux l'expliquer aux plus jeunes qui peuvent se laisser embarquer là-dedans. Ceci n'est pas une activité révolutionnaire. Personne ne peut croire qu'en cassant la vitrine d'un McDo, on fait une activité révolutionnaire. Au contraire, ça consiste à discipliner des millions de gens pour qu'ils comprennent que monsieur Macron est en train de nous faire changer de société [...] du tout libéral. Aux plus jeunes, je dis que ce genre de violence ne mène nulle part."