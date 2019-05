Jean-Luc Mélenchon : "Il y a un rejet général de toutes les institutions politiques en France"

À trois semaines du scrutin européen, le taux de participation ne dépasserait pas les 40% en France. "C'est terrible. Il y a un rejet général de toutes les institutions politiques en France", a réagi Jean-Luc Mélenchon. "Les gens ont tellement aimé l'Europe que, lorsque soudain, ils se sont aperçu que cette machine qui avait été faite pour imaginée toutes les choses bonnes auxquelles on aspire, il y a eu une espèce de rage, l'impression de s'être fait enfumer", a-t-il expliqué. Le chef des files des Insoumis met en garde ses électeurs. La liste emmenée par Manon Aubry étant créditée de 9% dans les sondages : "si vous ne le faites pas, vous allez laisser Monsieur Macron ressortir triomphateur", a prévenu le leader LFI. Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans la vidéo ci-dessus.



