Sur la polémique autour du recours à l'armée, Jean-Luc Mélenchon a tenu une conférence de presse ce vendredi 22 mars 2019. Il estime qu'il faut "absolument préserver la crédibilité et l'affection qui entoure le dispositif Sentinelle". "Le gouvernement s'honorerait à dissiper définitivement toute forme de risque en annonçant qu'il n'y aura aucun militaire affecté à des tâches, de quelque nature que ce soit, de maintien de l'ordre ce samedi", a-t-il ajouté par la suite.



