Jean-Marie Bigard candidat à la présidentielle : "Ce n'est pas une blague"

"Je suis un mec du peuple. Mes parents travaillaient très dur et je vois très bien ce que c’est la souffrance d’un mec qui bosse sans compter ses heures, qui n’a droit à rien et à qui on augmente tout". Jean-Marie Bigard, ému au moment d'évoquer ses parents, son père charcutier et sa mère qui "travaillait pour six francs six sous dans une usine", tragiquement disparus lorqu'il avait une vingtaine d'années, s'est confié sans fard dans l'émission "Sept à Huit", qui lui consacrait dimanche son "portrait de la semaine".

Un entretien mené depuis l'appartement parisien de l'humoriste par Audrey Crespo-Mara (à retrouver en intégralité dans la vidéo ci-dessus), au cours duquel il revient sur son engagement auprès des Gilets jaunes, alors qu'il sera samedi prochain en tête de cortège de la manifestation de rentrée du mouvement, et sa potentielle candidature à l'élection présidentielle de 2022, quelques mois après voir déclaré être "intéressé" par cette perspective. "Je représente une vraie force qui peut faire peur à tout le monde, jusqu’au plus haut niveau", lance-t-il en réfutant le qualificatif de "populiste" que certains lui accolent.