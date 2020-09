"Trop sensible" pour la politique, Jean-Marie Bigard fait une croix sur ses ambitions présidentielles

Il y a trois semaines, Jean-Marie Bigard confirmait sa candidature à l’élection présidentielle de 2022 dans "Sept à Huit". Mais l’humoriste a déjà décidé de jeter l’éponge, justifiant son renoncement par la dureté du milieu. "Je me retire officiellement de cette candidature à la présidentielle", a-t-il déclaré ce lundi 28 septembre sur CNews. "Je me retire sous la pression de mes amis Laurent Baffie, Laurent Ruquier, Patrick Sébastien et ma femme", a-t-il ajouté, avant de déraper et de tenir des propos graveleux.

"Je m’aperçois que je serai beaucoup plus efficace et certainement beaucoup plus dangereux en étant drôle plutôt que en colère. Je suis trop sensible pour faire ce job. Je ne peux pas aller jouer sur le terrain avec des crabes qui puent", a ensuite indiqué Jean-Marie Bigard. "Je préfère hurler de la tribune, je veux rester libre, je veux rester solidaire, et je veux rester avec les plus démunis. Et surtout je ne roule pour personne, que pour le peuple français qui souffre."

Ce week-end, l'humoriste avait été traité de "beauf" et d'"abruti total" par l'acteur François Cluzet, invité à commenter sa sortie sur Olivier Véran. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le désormais ex-candidat à l'Elysée avait insulté le ministre de la Santé et violemment critiqué sa décision d'instaurer de nouvelles restrictions pour lutter contre le Covid-19, notamment en fermant les bars et restaurants à Marseille.