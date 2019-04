Jean-Marie Le Pen comparait pour détention illégale d'armes

C'est lors d'un incendie en 2015 dans sa propriété de Rueil-Malmaison que des pompiers avaient découvert plusieurs armes relate Le Parisien. Ces derniers ont fait un signalement au parquet de Nanterre, qui a alors ouvert une enquête préliminaire pour déterminer les conditions de détention des armes. Plus tard, les magistrats du Parquet national financier, qui perquisitionnaient les bureaux de Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale avaient découvert un pistolet semi-automatique 9 mm. Une trouvaille qui avait alors été jointe à la procédure précédente.





Son avocat, Me Frédéric Joachim, dénonce aujourd'hui une "affaire de cornecul". Et d'assurer dans un argumentaire qui ne déplairait pas à son client que, "dans les caves de banlieues, il y a des arsenaux bien plus conséquents". L'avocat a souhaité minimiser les armes trouvées chez l'ancien patron du FN. Ainsi, à l'entendre, le fusil à pompe serait en réalité un "fusil de chasse" issu "de l'héritage de Jany Le Pen", le revolver américain une arme de collection, "une arme de dame", décrit-il, même. "Il lui a été offert il y a longtemps par un ami. À l’époque, il n’y avait pas besoin d’autorisation pour ce calibre", a assuré l'avocat au Parisien.