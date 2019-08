Mort du maire de Signes : Emmanuel Macron salue son "dévouement inlassable"

Il "salue avec respect le dévouement inlassable de cet élu qui servait sa commune et ses habitants depuis plus de 40 ans et dont le dernier geste même traduisait le souci de son territoire et son implication à y faire respecter la loi pour le bien de tous". Ce décès a soulevé l'émotion de la classe politique et provoqué nombre de réactions d'élus locaux.





La commission des lois du Sénat va lancer la semaine prochaine, en liaison avec l'Association des maires de France (AMF), une consultation "auprès de tous les maires de France afin de mettre au jour les risques auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions".