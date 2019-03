VIDÉO - Le ministre Blanquer annonce la tenue de débats sur l'environnement dans "tous les lycées"

Vendredi 15 mars, à l'appel mondial de l'adolescente suédoise Greta Thunberg, les étudiants et lycéens français sont invités à faire une "grève pour le climat". Alors qu'ils sont plusieurs centaines à faire grève tous les vendredis depuis plusieurs semaines pour protester contre la politique environnementale du gouvernement, ils devraient être beaucoup plus nombreux ce 15 mars. Mais le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, invité sur LCI ce lundi matin, les a plutôt encouragés à rester dans l'enceinte de leurs établissements ce vendredi, et à participer aux débats qui y seront organisés, entre 16h et 18h.